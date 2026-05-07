Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad auf der BAB27 - Eine Person leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27. Am gestrigen Mittwoch (06.05.2026) kam es gegen 17:00 Uhr unmittelbar vor dem Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Süd und Bremerhaven-Wulsdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Leichtkraftrad. Hierbei fuhr der PKW, welcher von einem 40-jährigem Geestländer geführt wurde, dem Leichtkraftrad im stockenden Verkehr hinten auf. Der 19-jährige Fahrzeugführer des Leichtkraftrads aus der Gemeinde Hagen wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Das Leichtkraftrad hingegen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell