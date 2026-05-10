Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsdelikte +++ Verkehrsunfälle +++ Körperverletzung beim Open Air Festival +++ Einbruch

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven und Wurster Nordseeküste

Am Samstagmittag, 09.05.2026, kontrollierten Polizeibeamte aus Cuxhaven einen 41jährigen E-Scooter Fahrer im Stadtgebiet Cuxhavens. Dieser stand offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Kurze Zeit später wurde in Nordholz ein 57jähriger E-Scooter Fahrer kontrolliert, welcher ebenfalls unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen, ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

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BAB 27 Loxstedt

Am Sonntag, den 10.05.2026, kontrollierten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Geestland gegen 04:15 Uhr einen Pkw auf der BAB 27 im Bereich Loxstedt, welcher starke Schlangenlinien fuhr und dabei zuvor mindestens einen Verkehrsteilnehmer gefährdet hat. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 40-jährige Fahrzeugführerin aus Delmenhorst unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über 2 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein wurden sichergestellt. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

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Driftsethe

Am Samstagabend stoppten Beamte der Polizei Schiffdorf eine 27jährige Pkw-Fahrerin aus Bremerhaven, die zum wiederholten Male ohne entsprechende Fahrerlaubnis unterwegs war und noch dazu falsche Personalien angegeben hatte. Die junge Dame musste anschließend zu Fuß ihren Weg fortsetzen und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

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Beverstedt

Am Samstagmorgen kam eine 56jährige Beverstedterin beim Ausweichmanöver nach Wildwechsel auf der K 41 zwischen Frelsdorf und Appeln von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Die Fahrerin wurde hierbei verletzt und in ein Bremervörder Krankenhaus verbracht, während der totalbeschädigte Pkw abgeschleppt wurde. Die Schadenshöhe beträgt ca. 10000 Euro.

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Bexhövede

Am Samstagnachmittag übersieht eine 27jährige Beverstedterin beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes eine 85jährige Radfahrerin aus Loxstedt. Die Seniorin verletzt sich beim anschließenden Sturzgeschehen und wurde vorsorglich in ein Bremerhavener Krankenhaus verbracht.

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Heerstedt

Körperverletzung beim Open Air Festival Am Samstagabend gerieten zwei Besucher der jährlichen Veranstaltung auf der landwirtschaftlichen Hofstelle zunächst in Streit, in deren Verlauf ein 34jähriger aus Geestland unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht erhielt. Der 23jährige Verursacher aus Bremerhaven konnte durch Polizeibeamte ermittelt werden. Nach Einleitung eines Strafverfahren erhielt dieser einen Platzverweis.

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Beverstedt

Wohnwagen aufgebrochen Am Samstagvormittag drangen unbekannte Täter in der Alten Dorfstraße in Appeln in eine Scheune ein, um anschließend einen abgestellten Wohnwagen aufzubrechen. Die Täter können unerkannt entkommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf unter Telefon 04706/9480 zu melden.

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