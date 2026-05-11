Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der BAB27 im Bereich Bremerhaven - Fahrzeugführerin schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Kurz vor Mitternacht am gestrigen Sonntag (10.05.2026) kam es gegen 23:30 Uhr auf der BAB27 im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Bremerhavenerin kam hierbei mit ihrem PKW von der Fahrbahn und prallte gegen die Seiten- und Mittelschutzplanke. Sie wurde durch den Unfall schwer verletzt. Erste Ermittlungen lassen darauf schließen, dass die junge Frau kurz vor dem Unfall medizinische Probleme gehabt haben könnte und es daher zum Unfall kam.

Ihr PKW wure stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell