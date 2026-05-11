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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in Lamstedt - EScooter Fahrerin schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Lamstedt. Am gestrigen Sonntagabend (11.05.2026) kam es gegen 23:15 Uhr zu einem Unfall auf der Großen Straße (L116) in Lamstedt. Hierbei fanden Ersthelfer eine schwer verletzte, 37-jährige Frau aus Mittelstenahe mit ihrem E-Scooter vor. Es ist derzeit nicht klar, ob die Frau gestürzt ist oder ob ein weiteres Fahrzeug involviert war. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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