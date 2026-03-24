Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kinder werfen mutmaßlich Gegenstände von der Brücke - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Samstag (21. März 2026) war ein 44-jähriger Krefelder gegen 19:10 Uhr mit seinem Pkw auf dem Charlottering unterwegs, als er auf der dortigen Fußgängerbrücke (Neukirchener Straße 40) zwei Kinder mit Fahrrädern sah, die dort scheinbar etwas von der Brücke geworfen haben. Er habe eine Wurfbewegung gesehen und kurze Zeit später einen Knall auf dem Dach seines Autos gehört. Er beschrieb die beiden Jungen als ungefähr 12 Jahre alt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter der 02151 6340 zu melden. (103)

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