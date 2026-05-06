Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Falscher Polizist ruft an- angeblich Einbrecher unterwegs

Hattingen (ots)

Ein falscher Polizeibeamter meldete sich am 5. Mai, gegen 23:45 Uhr bei einem 84-jährigen aus Hattingen. Der falsche Polizist teilte dem Hattinger mit, dass Einbrecher festgenommen wurden. Es seien aber noch Täter auf der Flucht, weshalb die Polizei nun Schmuck und Bargeld in Verwahrung nehmen müsse. Das Haus des 84-jährigen in der Straße Langer Horst sei angeblich gefährdet. Der Hattinger glaubte dem falschen Polizeibeamten und übergab gegen 01:00 Uhr Bargeld und Schmuck (Ringe, Ketten, Uhren) im fünfstelligen Bereich. Der Abholer konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 1,60 m -1,65 m groß, südländischer Phänotyp, korpulente Statur, circa 30-40 Jahre, kurzer Bart. Er trug eine Mütze, eine Brille sowie eine schwarze Jacke und Hose.

Erst später stellte sich heraus, dass der 84-jährige Opfer einer Betrugsmasche geworden war. Umgehend wurde die Polizei in Kenntnis gesetzt.

Die Kriminalpolizei hat die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen.

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