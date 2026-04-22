Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: BMW-Fahrer fährt Kind auf Fahrrad an und flüchtet

Zeugensuche

Erkelenz-Lövenich (ots)

Am Dienstagmorgen (21. April) ereignete sich um kurz nach 7 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 12 Jahre alter Junge leicht verletzt wurde. Der Schüler war zu besagter Zeit mit seinem Fahrrad auf dem linksseitigen Bürgersteig der Straße In Lövenich in Fahrtrichtung Erkelenz unterwegs. Als er den Einmündungsbereich zur Klapperstraße passierte, wurde er von einem weißen BMW erfasst, der aus der Klapperstraße kam. Der Junge verlor das Gleichgewicht und fiel auf die Motorhaube. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des BMW setzte seine Fahrt in Richtung Baal fort. Er hatte kurze braune Haare und einen Vollbart. Zudem trug er eine Brille mit gelben Gläsern. Das ermittelnde Kommissariat sucht nun Zeugen des Unfalls sowie den BMW-Fahrer. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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