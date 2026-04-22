POL-HS: Kupferkabel und Sicherungen entwendet
Heinsberg-Oberbruch (ots)
Zwischen dem 13. April (Montag) und dem 21. April (Dienstag) verschafften sich unbekannte Täter in der Deichstraße Zutritt in ein Geschäftsgebäude und entwendeten ersten Ermittlungen zufolge Kupferkabel und Sicherungen.
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