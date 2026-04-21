Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

Am Montagabend (20. April) kam es auf der Von-Humboldt-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Biker war gegen 20.20 Uhr auf der Von-Humboldt-Straße aus Richtung B 56 kommend in Fahrtrichtung Quimperlestraße unterwegs. Zur gleichen Zeit bog eine 36 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw von einem Supermarktparkplatz kommend nach rechts auf die Von-Humboldt-Straße ab, um ebenfalls in Richtung Quimperlestraße zu fahren. Der 20 Jahre alte Gangelter bremste nach ersten Erkenntnissen noch, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem Fahrzeugheck der Geilenkirchenerin. Er stürzte auf die Fahrbahn und musste schwer verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

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