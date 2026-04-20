Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

- Heinsberg-Oberbruch: Boos-Fremery-Straße (Alkohol)

Der Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

- Heinsberg: Siemensstraße - Heinsberg-Oberbruch: Boos-Fremery-Straße - Heinsberg: Wassenberger Straße - Wegberg-Klinkum: Alte Landstraße - Hückelhoven: Roermonder Straße - Hückelhoven-Brachelen: Linderner Straße

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

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