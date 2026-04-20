POL-HS: Büroeinbruch

Erkelenz-Holzweiler (ots) - Unbekannte Täter öffneten am Eggerather Weg gewaltsam einen Baucontainer. Ob sie etwas entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Der aufgebrochene Container wurde am Samstagabend (18. April) gegen 19.30 Uhr von einem Zeugen entdeckt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

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