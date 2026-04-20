POL-HS: Büroeinbruch
Wegberg-Merbeck (ots)
In der Nacht zu Samstag (18. April) drangen Einbrecher gegen 01.30 Uhr gewaltsam in den an der Arsbecker Straße gelegenen Büroraum ein. Ob sie Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.
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