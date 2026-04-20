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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Büroeinbruch

Wegberg-Merbeck (ots)

In der Nacht zu Samstag (18. April) drangen Einbrecher gegen 01.30 Uhr gewaltsam in den an der Arsbecker Straße gelegenen Büroraum ein. Ob sie Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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