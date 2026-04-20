POL-HS: Motorrad aus Garten gestohlen
Erkelenz-Mennekrath (ots)
Am frühen Freitagmorgen (17. April) stahlen zwei unbekannte Personen um kurz nach 1 Uhr ein Motorrad der Marke BMW mit Erkelenzer Kennzeichen (ERK-), das in der Straße Mennekrath im Garten eines Wohnhauses stand.
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