POL-HS: Motorrad aus Garten gestohlen

Übach-Palenberg-Übach (ots) - An der Thornstraße verschafften sich Kriminelle zwischen dem 18. April (Samstag), 17 Uhr, und dem 19. April (Sonntag), 14 Uhr, Zutritt zu einem Baustellengelände und drangen gewaltsam in einen Baucontainer ein, aus dem sie nach ersten Erkenntnissen ein etwa 10 Meter langes Starkstromkabel stahlen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

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