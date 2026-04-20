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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorrad aus Garten gestohlen

Erkelenz-Mennekrath (ots)

Am frühen Freitagmorgen (17. April) stahlen zwei unbekannte Personen um kurz nach 1 Uhr ein Motorrad der Marke BMW mit Erkelenzer Kennzeichen (ERK-), das in der Straße Mennekrath im Garten eines Wohnhauses stand.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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