POL-HS: Kabeldiebstahl aus Baucontainer

Erkelenz-Gerderath (ots) - Am vergangenen Donnerstag (16. April) ereignete sich auf der Meister-Gerhard-Straße gegen 16.45 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein neun Jahre altes Kind von einem Auto erfasst und schwer verletzt wurde. Wir berichteten darüber. Das ermittelnde Kommissariat sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können. ...

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