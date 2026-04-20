Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind

Erkelenz-Gerderath (ots)

Am vergangenen Donnerstag (16. April) ereignete sich auf der Meister-Gerhard-Straße gegen 16.45 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein neun Jahre altes Kind von einem Auto erfasst und schwer verletzt wurde. Wir berichteten darüber. Das ermittelnde Kommissariat sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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