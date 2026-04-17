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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 17.04.2026

Heinsberg (ots)

Straftaten

Hückelhoven - Diebstahl von Kupferfallrohren

Unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag, 16.04.2026, im Zeitraum zwischen 00:00 und 07:30 Uhr an einer Doppelhaushälfte und an einem freistehenden Einfamilienhaus auf der Straße "Schwarzer Weg" in Hückelhoven-Brachelen jeweils Regenfallrohre aus Kupfer. Der Diebstahl wurde polizeilich aufgenommen.

Erkelenz - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von Mittwoch, 15.04.2026, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 16.04.2026, 07:23 Uhr entwendeten die unbekannten Tatverdächtigen aus einem Pkw Bargeld, Werkzeug und persönliche Gegenstände. Das Fahrzeug stand verschlossen in der Einfahrt eines Einfamilienhauses auf der Straße "Oerath". Der Sachverhalt wurde polizeilich aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den oben genannten Sachverhalten geben können. Zuständig ist in diesen Fällen die Direktion Kriminalität der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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