Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Brand gesucht

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Mit einer Pressemeldung haben wir am Montag, 13. April, darüber informiert, dass an diesem Tag gegen 1.50 Uhr auf einem umzäunten Parkgelände an der Marienstraße brennende Fahrzeuge entdeckt wurden. Insgesamt sieben Wohnwagen, ein Wohnmobil, eine angrenzende Bushaltestelle sowie ein Werbeplakat nahmen durch den Brand Schaden. Teilweise brannten die Fahrzeuge komplett aus. Die Ermittlungen der Polizei ergaben Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung. Deshalb sucht die Polizei nun Zeugen, die zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brandgeschehen in Zusammenhang stehen könnten. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, welche in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten? Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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