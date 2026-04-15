PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Brand gesucht

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Mit einer Pressemeldung haben wir am Montag, 13. April, darüber informiert, dass an diesem Tag gegen 1.50 Uhr auf einem umzäunten Parkgelände an der Marienstraße brennende Fahrzeuge entdeckt wurden. Insgesamt sieben Wohnwagen, ein Wohnmobil, eine angrenzende Bushaltestelle sowie ein Werbeplakat nahmen durch den Brand Schaden. Teilweise brannten die Fahrzeuge komplett aus. Die Ermittlungen der Polizei ergaben Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung. Deshalb sucht die Polizei nun Zeugen, die zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brandgeschehen in Zusammenhang stehen könnten. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, welche in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten? Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Diebstahl eines E-Scooters

    Übach-Palenberg-Übach (ots) - Zwischen 18.15 Uhr und 18.45 Uhr stahlen unbekannte Personen am Dienstagabend (14. April) auf der Carolus-Magnus-Straße einen E-Scooter. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Kraftstoffdiebstähle

    Erkelenz-Holzweiler/-Gerderath (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es zwischen Freitagnachmittag (10. April) und Montagmorgen (13. April) zu mehreren Kraftstoffdiebstählen aus Baumaschinen beziehungsweise Containern. In der Niederstraße hebelten unbekannte Täter zwei Container auf, die als Lagerräume genutzt wurden. Aus einem der Container stahlen sie über 600 Liter Dieselkraftstoff sowie etwa 20 weitere Kanister, die ebenfalls zum Teil mit Diesel befüllt waren. ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Kabeldiebstahl auf Baugrundstück

    Waldfeucht-Haaren (ots) - Zwischen dem 2. April (Donnerstag) und dem 13. April (Montag) stahlen unbekannte Personen in der Straße Entenpfuhl von einem Baugrundstück eine Vielzahl von unterschiedlichen Kabeln sowie Kabeltrommeln. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren