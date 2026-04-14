Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kraftstoffdiebstähle

Erkelenz-Holzweiler/-Gerderath (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zwischen Freitagnachmittag (10. April) und Montagmorgen (13. April) zu mehreren Kraftstoffdiebstählen aus Baumaschinen beziehungsweise Containern. In der Niederstraße hebelten unbekannte Täter zwei Container auf, die als Lagerräume genutzt wurden. Aus einem der Container stahlen sie über 600 Liter Dieselkraftstoff sowie etwa 20 weitere Kanister, die ebenfalls zum Teil mit Diesel befüllt waren. Zudem machten sie sich an zwei Baggern zu schaffen, aus denen sie nach ersten Ermittlungen zirka 250 Liter Kraftstoff entnahmen. An der Gerderather Burgstraße pumpten Kriminelle aus dem Tank eines Baggers ebenfalls etwa 100 Liter Diesel ab und entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei prüft nun mögliche Tatzusammenhänge und hat die Ermittlungen aufgenommen.

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