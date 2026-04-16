POL-HS: Fahrrad und Scooter aus Gemeinschaftskeller gestohlen
Heinsberg-Oberbruch (ots)
Zwischen dem 11. April (Samstag) und dem 15. April (Mittwoch) stahlen unbekannte Personen aus dem Gemeinschaftskeller eines an der Boos-Fremery-Straße gelegenen Mehrfamilienhauses ein braunes Fahrrad der Marke Gazelle sowie zwei schwarze Cityroller Scooter.
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