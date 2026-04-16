POL-HS: Fahrrad und Scooter aus Gemeinschaftskeller gestohlen

Übach-Palenberg-Marienberg (ots) - Mit einer Pressemeldung haben wir am Montag, 13. April, darüber informiert, dass an diesem Tag gegen 1.50 Uhr auf einem umzäunten Parkgelände an der Marienstraße brennende Fahrzeuge entdeckt wurden. Insgesamt sieben Wohnwagen, ein Wohnmobil, eine angrenzende Bushaltestelle sowie ein Werbeplakat nahmen durch den Brand Schaden. Teilweise brannten die Fahrzeuge komplett aus. Die Ermittlungen der Polizei ergaben Hinweise auf eine mögliche ...

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