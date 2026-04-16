PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrrad und Scooter aus Gemeinschaftskeller gestohlen

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Zwischen dem 11. April (Samstag) und dem 15. April (Mittwoch) stahlen unbekannte Personen aus dem Gemeinschaftskeller eines an der Boos-Fremery-Straße gelegenen Mehrfamilienhauses ein braunes Fahrrad der Marke Gazelle sowie zwei schwarze Cityroller Scooter.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Zeugen nach Brand gesucht

    Übach-Palenberg-Marienberg (ots) - Mit einer Pressemeldung haben wir am Montag, 13. April, darüber informiert, dass an diesem Tag gegen 1.50 Uhr auf einem umzäunten Parkgelände an der Marienstraße brennende Fahrzeuge entdeckt wurden. Insgesamt sieben Wohnwagen, ein Wohnmobil, eine angrenzende Bushaltestelle sowie ein Werbeplakat nahmen durch den Brand Schaden. Teilweise brannten die Fahrzeuge komplett aus. Die Ermittlungen der Polizei ergaben Hinweise auf eine mögliche ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Diebstahl eines E-Scooters

    Übach-Palenberg-Übach (ots) - Zwischen 18.15 Uhr und 18.45 Uhr stahlen unbekannte Personen am Dienstagabend (14. April) auf der Carolus-Magnus-Straße einen E-Scooter. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Kraftstoffdiebstähle

    Erkelenz-Holzweiler/-Gerderath (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es zwischen Freitagnachmittag (10. April) und Montagmorgen (13. April) zu mehreren Kraftstoffdiebstählen aus Baumaschinen beziehungsweise Containern. In der Niederstraße hebelten unbekannte Täter zwei Container auf, die als Lagerräume genutzt wurden. Aus einem der Container stahlen sie über 600 Liter Dieselkraftstoff sowie etwa 20 weitere Kanister, die ebenfalls zum Teil mit Diesel befüllt waren. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren