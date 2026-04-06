POL-PIZW: Fahrraddiebstahl/ Zeugen gesucht
Zweibrücken, Fasaneriestraße- 05.04.2026, 12:00-13:45 Uhr (ots)
Am Sonntagmittag entwendeten Unbekannte ein schwarzes Herren-Mountainbike der Marke Trek, Typ Fuel-x. Das Mountainbike war auf einem Parkplatz in der Fasaneriestraße in Zweibrücken infolge einer Reifenpanne abgestellt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Zweibrücken zu melden.
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell