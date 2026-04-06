POL-PIZW: Fahrraddiebstahl/ Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots) - Im Verlauf des Samstagabends trafen die Einsatzkräfte gleich auf drei berauschte Fahrzeugführer. Den Anfang machte um 20:40 Uhr ein 54-Jähriger. Der Mann wurde in der Saarlandstraße mit seinem VW Golf kontrolliert. Die Beamten stellten dabei einen Atemalkoholwert von knapp unter einem Promille fest. Für den Fahrer war die Fahrt damit beendet. Um 23 Uhr kontrollierten die Polizeikräfte den Verkehr in der Bitscher Straße. Auch dort wurde bei einem ...

mehr