Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Drei auf einen Abend

Zweibrücken (ots)

Im Verlauf des Samstagabends trafen die Einsatzkräfte gleich auf drei berauschte Fahrzeugführer. Den Anfang machte um 20:40 Uhr ein 54-Jähriger. Der Mann wurde in der Saarlandstraße mit seinem VW Golf kontrolliert. Die Beamten stellten dabei einen Atemalkoholwert von knapp unter einem Promille fest. Für den Fahrer war die Fahrt damit beendet. Um 23 Uhr kontrollierten die Polizeikräfte den Verkehr in der Bitscher Straße. Auch dort wurde bei einem 34-jährigen Fahrer eines Audi A3 ein Alkoholwert von knapp unter einem Promille festgestellt. Eine weitere Polizeistreife kontrollierte zur gleichen Zeit gegen 23 Uhr einen 22-Jährigen in der Europa Allee. Dabei kam Cannabisgeruch aus dem Renault Megane des Mannes. Aufgrund des Verdachts des vorherigen Betäubungsmittelkonsums war auch für diesen Mann die Fahrt beendet und er musste mit zur Polizeidienststelle kommen.

Auf alle drei Fahrer kommt nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu. |pizw

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