PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Drei auf einen Abend

Zweibrücken (ots)

Im Verlauf des Samstagabends trafen die Einsatzkräfte gleich auf drei berauschte Fahrzeugführer. Den Anfang machte um 20:40 Uhr ein 54-Jähriger. Der Mann wurde in der Saarlandstraße mit seinem VW Golf kontrolliert. Die Beamten stellten dabei einen Atemalkoholwert von knapp unter einem Promille fest. Für den Fahrer war die Fahrt damit beendet. Um 23 Uhr kontrollierten die Polizeikräfte den Verkehr in der Bitscher Straße. Auch dort wurde bei einem 34-jährigen Fahrer eines Audi A3 ein Alkoholwert von knapp unter einem Promille festgestellt. Eine weitere Polizeistreife kontrollierte zur gleichen Zeit gegen 23 Uhr einen 22-Jährigen in der Europa Allee. Dabei kam Cannabisgeruch aus dem Renault Megane des Mannes. Aufgrund des Verdachts des vorherigen Betäubungsmittelkonsums war auch für diesen Mann die Fahrt beendet und er musste mit zur Polizeidienststelle kommen.

Auf alle drei Fahrer kommt nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 02.04.2026 – 14:40

    POL-PIZW: Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 8/Unfallhergang unklar/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Am Mittwoch, 01.04.2026, gegen 08.00 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 8 in Richtung Saarland in Höhe der Anschlussstelle Contwig ein Verkehrsunfall, bei der eine 28-jährige Fahrerin eines PKW Skoda leicht verletzt wurde und ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7500.- Euro entstand. Zur Unfallzeit sei ein bislang unbekannter PKW vom rechten ...

    mehr
  • 01.04.2026 – 12:05

    POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Am Dienstag, 31.03.2026, im Zeitraum von 11.25 Uhr bis 20.30 Uhr stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen in der Saarlandstraße, auf dem Parkplatz des Hilgard-Centers ordnungsgemäß geparkten, roten PKW Citroen, wobei an diesem ein erheblicher Schaden über die gesamte linke Fahrzeugseite hervorgerufen wurden. Die Schadenshöhe dürfte ...

    mehr
  • 31.03.2026 – 14:01

    POL-PIZW: Zwei Verkehrsunfallfluchten auf Parkplätzen im Stadtgebiet/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Gestern wurden bei der Polizeiinspektion Zweibrücken zwei Verkehrsunfallfluchten angezeigt, welche sich beide am Montag, 30.03.2026 zugetragen haben. Die eine ereignete sich zwischen 10.00 und 11.00 Uhr auf dem Parkplatz des Globus-Baumarktes in der Wilkstraße. Dort streifte ein bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren