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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 8/Unfallhergang unklar/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, 01.04.2026, gegen 08.00 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 8 in Richtung Saarland in Höhe der Anschlussstelle Contwig ein Verkehrsunfall, bei der eine 28-jährige Fahrerin eines PKW Skoda leicht verletzt wurde und ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7500.- Euro entstand. Zur Unfallzeit sei ein bislang unbekannter PKW vom rechten auf den linken Fahrstreifen zum Überholen eines vor ihm fahrenden LKW ausgeschert, so dass ein von hinten, auf dem linken Fahrstreifen herannahender PKW Skoda stark abbremsen musste. Dadurch geriet der Skoda ins Schleudern, prallte gegen die Mittelleitplanke und kollidierte mit dem auf der rechten Spur befindlichen LKW. Nach Aussage einer unbeteiligten Zeugin, seien neben dem Skoda sowie dem LKW keine weiteren Fahrzeuge in den Verkehrsunfall involviert gewesen. Vielmehr sei der Skoda nach seinem Überholmanöver zu früh nach rechts eingeschert, so dass es zum Zusammenstoß mit dem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden LKW kam. Die 28-jährige Fahrerin des Skoda wurde zwecks medizinischer Abklärung durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Bundesautobahn 8 war nach dem Unfallereignis in Richtungsfahrbahn Saarland für ca. 90 Minuten gesperrt. Die Polizeiinspektion Zweibrücken hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Unfallhergang steht derzeit nicht zweifelsfrei fest, weshalb die Polizeiinspektion Zweibrücken weitere Zeugen sucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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