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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verstoß gegen die 0,5 Promille-Grenze

Zweibrücken (ots)

Am 28.03.2026 wurde um 22:55 Uhr in der Gottlieb-Daimler Straße, auf dem Gelände der Globus-Tankstelle ein 31-jähriger Mann mit seinem VW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte bei ihm Alkoholgeruch festgestellt werden, weshalb ihm ein Alkoholtest angeboten wurde. Dieser ergab einen Wert im Ordnungswidrigkeiten-Bereich und er wurde zur Polizeidienststelle verbracht. Dort erfolgte ein erneuter Test mit einem gerichtsverwertbaren Analysegerät. Dieser bestätigte das vorherige Ergebnis und erbrachte einen Wert von über 0,5 Promille. Gegen den Mann wurde ein Owi-Verfahren eingeleitet. |PIZW

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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