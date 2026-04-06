Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs

Zweibrücken, Hauptstraße (ots)

Durch Beamte der Zweibrücker Polizei wurde am Ostersonntag gegen 06:00 Uhr ein E-Scooter-Fahrer in der Hauptstraße in Zweibrücken kontrolliert. Bei dem 16-jährigen Fahrer ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert knapp unter einem Promille. Der Fahrer wurde daher zur Durchführung einer gerichtsverwertbaren Atemalkoholmessung zur Dienststelle verbracht und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei Zweibrücken weist daraufhin, dass für die Nutzung von E-Scootern im öffentlichen Straßenverkehr sowohl die gleichen Alkoholgrenzwerte als auch die gleichen Regelungen bzgl. Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss gelten wie für Autofahrende.

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