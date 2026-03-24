Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebstahl von Baumaschine - Polizei bittet um Hinweise

Niederkassel (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag (19. März) und Montag (23. März) entwendeten bislang unbekannte Täter eine Rüttelplatte von einer Baustelle an der Wahner Straße in Niederkassel.

Bei der gestohlenen Baumaschine handelt es sich um eine motorisierte Rüttelplatte im Wert von mehreren tausend Euro. Aufgrund der Größe und des Gewichts des Geräts ist davon auszugehen, dass die Täter ein geeignetes Fahrzeug für den Abtransport nutzten.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wahner Straße beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 bei der Polizei zu melden. (Re)

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