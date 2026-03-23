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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus
Tresor gestohlen

Sankt Augustin (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Sankt Augustin wurde ein Tresor gestohlen. Am Samstag (21. März) wunderte sich ein Nachbar des Hauses an der Mittelstraße im Ortsteil Menden gegen 19:35 Uhr über eingeschaltetes Licht in einem der Räume. Da der Zeuge wusste, dass zu der Zeit kein Bewohner zuhause war und er über einen Schlüssel verfügte, ging er rüber, um nach dem Rechten zu sehen. Als er dabei die offenstehende Terrassentür entdeckte, alarmierte er umgehend die Polizei. Diese bestätigte dann den Verdacht, dass bislang Unbekannte in das Haus eingebrochen waren. Nach ersten Erkenntnissen hebelten der oder die Täter eine Kellertür auf und gelangten so in das Gebäude, das sie dann einbruchstypisch durchsuchten, bevor sie es durch die Terrassentür in unbekannte Richtung wieder verließen. Bei dem Einbruch erbeuteten der oder die Einbrecher einen Tresor, in dem sich Goldmünzen befunden haben. Ob darüber hinaus noch etwas entwendet wurde, konnte die Eigentümerin zunächst nicht angeben. Die Frau gab an, dass am Donnerstag (19. März) noch alles in Ordnung gewesen sei. Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben und Hinweise zu Tat oder Tätern haben, sich unter 02241 541-3321 zu melden. Kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz bieten Experten der Kriminalpolizei in Siegburg. Für weitere Informationen oder Termine kontaktieren Sie vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder 02241 541-4777. (Uhl) #RiegelVor

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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