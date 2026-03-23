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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Raub auf Tankstelle
Polizei erbittet Zeugenhinweise

Hennef (ots)

Am Samstagabend (21. März) kam es in Hennef zu einem Raub auf eine Tankstelle. Gegen 21:45 Uhr drangen zwei männliche Personen in den Verkaufsraum der Tankstelle an der Stoßdorfer Straße ein. Sie begaben sich direkt hinter den Verkaufstresen, wo sich ein 24 Jahre alter Mitarbeiter befand. Einer der Tatverdächtigen führte ein Messer mit sich, hielt es dem 24-Jährigen vor die Brust und fragte nach Geld. Der zweite Tatverdächtige nahm einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag aus der Kasse und füllte ihn in eine durchsichtige Kunststofftüte. Anschließend flüchteten die beiden Räuber zu Fuß in Richtung Stoßdorf. Der Tankstellenmitarbeiter konnte die Personen wie folgt beschreiben: Beide waren zwischen 1,80 und 1,85 m groß, etwa 18 bis 20 Jahre alt, hatten jeweils eine schlanke Statur und waren mit schwarzen Jacken, schwarzen Hosen, schwarzen Schuhen und schwarzen Sturmhaube bekleidet. Der Mann, der das Geld einsteckte trug vor dem Gesicht zusätzlich eine sogenannte Dali-Maske, die aus einer erfolgreichen Fernsehserie bekannt ist. Die hinzugerufenen Polizisten leiteten sofort eine Fahndung nach den zwei Tatverdächtigen ein, die jedoch ohne Erfolg blieb und nahm die weiteren Ermittlungen wegen schweren Raubes auf. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu Tat, Tätern oder dem Verbleib der Beute machen können, sich unter 02241 541-3521 zu melden. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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