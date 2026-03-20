Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Leicht verletzter Motorradfahrer

Sankt Augustin (ots)

Am Donnerstagmittag (19. März) kam es auf der Hauptstraße in Sankt Augustin-Niederpleis gegen 12.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 56-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde.

Der Hondafahrer befuhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Zentrum. In Höhe der Hausnummer 3 wartete auf seiner Fahrspur ein 51-jähriger Mann in seinem Ford, um nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Der Zweiradfahrer aus Sankt Augustin nahm nach eigenen Angaben an, dass der Pkw dort aufgrund eines Rückstaus wartete. Er fuhr daraufhin links an dem Auto vorbei, um sich auf der dann beginnenden Linksabbiegerspur einzuordnen.

Genau in diesem Moment bog der Autofahrer ab. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Motorradfahrer konnte einen Sturz zwar verhindern, verletzte sich aber trotzdem leicht. Er musste zur Behandlung mit ins Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Das beschädigte Motorrad wurde von Angehörigen abgeholt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (Bi)

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