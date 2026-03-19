Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pedelecfahrerin im Kreisverkehr angefahren - 60-Jährige leicht verletzt

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwochabend (18. März) ist es im Kreisverkehr Meindorfer Straße / Siegstraße in Sankt Augustin zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 60-jährige Pedelecfahrerin verletzt wurde.

Gegen 19:00 Uhr befuhr die 60-jährige Sankt Augustinerin mit ihrem Pedelec die Siegstraße aus Richtung der Arnold-Janssen-Straße kommend in Fahrtrichtung Kreisverkehr. Sie beabsichtigte, diesen in Richtung Meindorf zu verlassen.

Zeitgleich näherte sich eine 67-jährige Autofahrerin aus Bonn mit ihrem Kia auf der Siegstraße aus Richtung der Martinstraße kommend dem Kreisverkehr. Beim Einfahren in diesen kam es zum Zusammenstoß mit der bereits im Kreisverkehr befindlichen und vorfahrtsberechtigten Pedelecfahrerin.

Die 60-Jährige stürzte infolge der Kollision zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl der Pkw als auch das Pedelec wurden beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten gegen die 67-jährige Autofahrerin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ein. (Re)

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