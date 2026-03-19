PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pedelecfahrerin im Kreisverkehr angefahren - 60-Jährige leicht verletzt

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwochabend (18. März) ist es im Kreisverkehr Meindorfer Straße / Siegstraße in Sankt Augustin zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 60-jährige Pedelecfahrerin verletzt wurde.

Gegen 19:00 Uhr befuhr die 60-jährige Sankt Augustinerin mit ihrem Pedelec die Siegstraße aus Richtung der Arnold-Janssen-Straße kommend in Fahrtrichtung Kreisverkehr. Sie beabsichtigte, diesen in Richtung Meindorf zu verlassen.

Zeitgleich näherte sich eine 67-jährige Autofahrerin aus Bonn mit ihrem Kia auf der Siegstraße aus Richtung der Martinstraße kommend dem Kreisverkehr. Beim Einfahren in diesen kam es zum Zusammenstoß mit der bereits im Kreisverkehr befindlichen und vorfahrtsberechtigten Pedelecfahrerin.

Die 60-Jährige stürzte infolge der Kollision zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl der Pkw als auch das Pedelec wurden beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten gegen die 67-jährige Autofahrerin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ein. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 12:36

    POL-SU: Einbrüche in Schulgebäude - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Troisdorf (ots) - In der Nacht von Dienstag (17. März) auf Mittwoch (18. März) kam es im Troisdorfer Stadtgebiet zu zwei Einbrüchen in Schulgebäude. Zwischen 20:00 Uhr und 06:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in die Realschule an der Heimbachstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich vermutlich über ein Vordach Zugang zu einem im ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 11:37

    POL-SU: Unbekannte verwüsten leerstehendes Krankenhaus

    Windeck (ots) - In Windeck haben Unbekannte ein leerstehendes Krankenhaus verwüstet. Das Gebäude im Ortsteil Rosbach befindet sich an der Hurster Straße und steht unter Denkmalschutz. Der Hausmeister des Objekts rief am Montag (16. März) die Polizei, weil er gegen 16:00 Uhr festgestellt hatte, dass eine Scheibe auf der Gebäuderückseite eingeworfen worden war. Dadurch gelangten der oder die Tatverdächtigen in das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren