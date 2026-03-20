Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter erbeuten Bargeld

Sankt Augustin (ots)

Einbrecher stahlen am Donnerstag (19. März) mehrere tausend Euro aus einem Einfamilienhaus am Kuckuckweg in Sankt Augustin. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und brachen zwischen 14:00 und 18:00 Uhr ein gusseisernes Gartentor auf. So gelangten sie in den Garten und zur Rückseite des Hauses. Dort öffneten sie gewaltsam die Terrassentür.

Im Haus durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume nach Wertsachen. In einem Schrank fanden sie eine versteckte Geldbörse mit den Ersparnissen der Hausbewohner.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02241 541-3321 zu melden, wenn sie Hinweise zum Einbruch geben können.

Die Experten der Kriminalprävention bieten kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz an. Diese Beratungen können auch bei Ihnen zu Hause stattfinden. Vereinbaren Sie einen Termin unter der Telefonnummer 02241 541-4777 oder per E-Mail an vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Bi) #RiegelVor

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell