PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßlicher Autodieb geschnappt
Zweite Tat in Siegburg

Siegburg (ots)

Am Donnerstag (19. März) schnappte die Polizei einen mutmaßlichen Autodieb. Bereits in der Nacht von Montag (16. März) auf Dienstag (17. März) wurde in Siegburg ein Toyota Yaris Cross gestohlen, der vor einem Haus in der Seidenbergstraße abgestellt war (siehe hierzu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6237456 ). Im gleichen Tatzeitraum wurde unweit der Seidenbergstraße ein weiterer Toyota Yaris Cross mit dem gestohlen. Das gelbe Fahrzeug war in der Straße "Auf der Papagei" abgestellt gewesen. Das polizeilich zur Fahndung ausgeschriebene Auto wurde am Donnerstag im Bereich Dresden von der dortigen Autobahnpolizei angehalten und der 18 Jahre alte Fahrer kontrolliert. An dem Pkw waren inzwischen polnische Kennzeichen angebracht. Die Polizei geht derzeit von einem Zusammenhang zwischen den beiden Diebstählen aus und bittet weiterhin Zeugen, die etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Verschwinden der beiden Toyota sagen können, sich unter 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden. Der 18-jährige polnische Staatsangehörige, dem schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen wird, wird heute im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 08:57

    POL-SU: Beim Verlassen des Kreisverkehrs von der Fahrbahn abgekommen

    Troisdorf (ots) - Eine 69-jährige Frau aus Troisdorf verlor am Donnerstagmorgen (19. März) gegen 08:00 Uhr die Kontrolle über ihren Fiat, als sie den Kreisverkehr an der Uckendorfer Straße in Troisdorf verließ. Sie geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Linienbus. Die Frau gab an, sich an den Unfallhergang nicht erinnern zu können. ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 08:57

    POL-SU: Leicht verletzter Motorradfahrer

    Sankt Augustin (ots) - Am Donnerstagmittag (19. März) kam es auf der Hauptstraße in Sankt Augustin-Niederpleis gegen 12.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 56-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der Hondafahrer befuhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Zentrum. In Höhe der Hausnummer 3 wartete auf seiner Fahrspur ein 51-jähriger Mann in seinem Ford, um nach links in eine Grundstückseinfahrt ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 08:56

    POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter erbeuten Bargeld

    Sankt Augustin (ots) - Einbrecher stahlen am Donnerstag (19. März) mehrere tausend Euro aus einem Einfamilienhaus am Kuckuckweg in Sankt Augustin. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und brachen zwischen 14:00 und 18:00 Uhr ein gusseisernes Gartentor auf. So gelangten sie in den Garten und zur Rückseite des Hauses. Dort öffneten sie gewaltsam die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren