Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßlicher Autodieb geschnappt

Zweite Tat in Siegburg

Siegburg (ots)

Am Donnerstag (19. März) schnappte die Polizei einen mutmaßlichen Autodieb. Bereits in der Nacht von Montag (16. März) auf Dienstag (17. März) wurde in Siegburg ein Toyota Yaris Cross gestohlen, der vor einem Haus in der Seidenbergstraße abgestellt war (siehe hierzu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6237456 ). Im gleichen Tatzeitraum wurde unweit der Seidenbergstraße ein weiterer Toyota Yaris Cross mit dem gestohlen. Das gelbe Fahrzeug war in der Straße "Auf der Papagei" abgestellt gewesen. Das polizeilich zur Fahndung ausgeschriebene Auto wurde am Donnerstag im Bereich Dresden von der dortigen Autobahnpolizei angehalten und der 18 Jahre alte Fahrer kontrolliert. An dem Pkw waren inzwischen polnische Kennzeichen angebracht. Die Polizei geht derzeit von einem Zusammenhang zwischen den beiden Diebstählen aus und bittet weiterhin Zeugen, die etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Verschwinden der beiden Toyota sagen können, sich unter 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden. Der 18-jährige polnische Staatsangehörige, dem schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen wird, wird heute im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt. (Uhl)

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