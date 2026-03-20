Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Beim Verlassen des Kreisverkehrs von der Fahrbahn abgekommen

Troisdorf (ots)

Eine 69-jährige Frau aus Troisdorf verlor am Donnerstagmorgen (19. März) gegen 08:00 Uhr die Kontrolle über ihren Fiat, als sie den Kreisverkehr an der Uckendorfer Straße in Troisdorf verließ. Sie geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Linienbus. Die Frau gab an, sich an den Unfallhergang nicht erinnern zu können.

Der 37-jährige Busfahrer aus Troisdorf schilderte den Vorfall: Er fuhr mit dem Linienbus auf der Kriegsdorfer Straße in Richtung Spich und näherte sich dem Kreisverkehr. Aufgrund des Berufsverkehrs konnte er nur langsam fahren. Kurz vor dem Kreisverkehr verließ die Frau, die vermutlich ebenfalls auf der Kriegsdorfer Straße allerdings in Richtung Spich fahren wollte, das Rondell. Aus unbekannten Gründen fuhr sie mit mäßiger Geschwindigkeit über den Fahrbahnteiler und prallte frontal gegen den Linienbus.

Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrgäste des Busses blieben unverletzt und setzten ihren Weg zu Fuß fort.

Der Fiat der 69-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Verkehrsbetriebe organisierten den Abtransport des Busses. (Bi)

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