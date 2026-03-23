Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Parkscheinautomat aufgebrochen - Geldkassette gestohlen

Hennef (ots)

Am Sonntagmorgen (22. März) parkte eine Frau ihren Wagen auf einem Parkplatz in der Straße "Bleiche" in Hennef. Dabei bemerkte sie einen Mann, der am Parkscheinautomaten hantierte. Da um 07.00 Uhr morgens keine Parkscheinpflicht bestand, kam ihr das verdächtig vor. Als sie ausstieg, entfernte sich der Mann in Richtung Horstmannsteg. Die Frau ging zum Automaten und sah, dass er offenbar vor Kurzem, vermutlich mit einem Trennschleifer, aufgeschnitten worden war. Sie alarmierte sofort die Polizei.

Während der Fahndung sprach die Polizei mit einem weiteren Zeugen, der den mutmaßlichen Täter ebenfalls gesehen hatte. Der Zeuge berichtete, der Mann habe in der Nähe der Autobahnbrücke einen Gegenstand in die Sieg geworfen. Wenige Meter vom Ufer entfernt entdeckten Einsatzkräfte einen metallischen Gegenstand im Wasser. Mithilfe der Feuerwehr konnte das Teil aus der Sieg geholt werden. Es stellte sich als die leere Geldkassette aus dem Parkscheinautomat heraus.

Auf der Fußgängerbrücke, die über die Sieg führt, trafen Polizisten einen 28-jährigen Mann aus Königswinter. Er trug Kleidung und eine Tasche, die der Beschreibung der Zeugen entsprachen. Der polizeibekannte Mann bestritt jede Tatbeteiligung. In seiner Tasche fanden die Beamten Arbeitshandschuhe, die nach frischen Metallspänen rochen. Mit dem Fundstück konfrontiert, verstrickte sich der Verdächtige in widersprüchliche Aussagen.

Die Polizei nahm ihn wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls vorläufig fest. Werkzeuge oder Beute hatte er jedoch nicht bei sich. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen musste der Mann mangels Haftgründen wieder freigelassen werden.

Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Mittäter oder zum Verbleib der Beute geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3521 zu melden. (Bi)

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