LPI-J: CDU- Kreisgeschäftsstelle mit Graffiti beschmiert
Jena (ots)
An der CDU Kreisgeschäftsstelle in der Saalbahnhofstraße in Jena wurden im Laufe der letzten Woche mehrere Aufkleber mit diffamierenden Inhalt angebracht. Darüber hinaus beschmierten bislang unbekannte Täter, mutmaßlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, den Fassadensockel der Geschäftsstelle mit zwei Schriftzügen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Jena entgegen (03641 81 0, KPI.Jena@polizei.thueringen.de).
