PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: CDU- Kreisgeschäftsstelle mit Graffiti beschmiert

Jena (ots)

An der CDU Kreisgeschäftsstelle in der Saalbahnhofstraße in Jena wurden im Laufe der letzten Woche mehrere Aufkleber mit diffamierenden Inhalt angebracht. Darüber hinaus beschmierten bislang unbekannte Täter, mutmaßlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, den Fassadensockel der Geschäftsstelle mit zwei Schriftzügen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Jena entgegen (03641 81 0, KPI.Jena@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 14:18

    LPI-J: Schmierereien

    Jena (ots) - Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Nacht vom 07.März 2026 - 08.März 2026 die Außenwand der Gaststätte "Zum Helenenstein" in Rothenstein, Saale Holzland Kreis, großflächig mit schwarzer und roter Farbe besprüht. Wer kann Hinweise zu den Verursachern geben? Hinweise bitte an die Polizei Saale Holzland, Tel.: 0361574356100. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Saale-Holzland Telefon: 036428 640 ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 08:30

    LPI-J: Zigarettenautomat gesprengt

    Weimar (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wählten gleich mehrere Anwohner der Ortslage Großobringen den Notruf um einen lauten Knall zu melden. Nach Alarmierung der Polizeiinspektion Weimar konnte schnell der Ursprung des lauten Knalls ausfindig gemacht werden. Ein Zigarettenautomat in der Sachsenhausener Straße wurde augenscheinlich gesprengt. Durch die Explosion wurde der Automat sowie dessen Inhalt auf der gesamten Straße verteilt. Die unbekannten Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren