Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Seniorin wird Opfer von Trickdieben - Polizei bittet um Hinweise

Sankt Augustin (ots)

Am Samstagnachmittag (21. März) wurde eine Seniorin in Sankt Augustin Opfer eines Trickdiebstahls.

Gegen 15:45 Uhr hielt sich die Geschädigte auf der Husarenstraße auf, als ein Pkw neben ihr anhielt. Zwei bislang unbekannte Männer stiegen aus dem Fahrzeug und fragten nach dem Weg zur nächstgelegenen Apotheke.

Während die Seniorin den Weg erklärte, nutzte einer der Tatverdächtigen die Ablenkung, um zwei Goldketten vom Hals der Frau zu entwenden. Anschließend versuchten die Täter zudem, einen Ring von der rechten Hand der Geschädigten zu stehlen, was jedoch misslang.

Nach der Tat stiegen die Männer wieder in ihr Fahrzeug und flüchteten in unbekannte Richtung. Angaben zur Fluchtrichtung oder zum Fahrzeug konnte die Geschädigte nicht machen.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

- etwa 25 Jahre alt - dunkle Haare

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer im Bereich der Husarenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3321 bei der Polizei zu melden. (Re)

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