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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - vier Personen verletzt

Niederkassel (ots)

Am Montag (23. März) kam es gegen 13:30 Uhr im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße / Talstraße / Am Abtsberg in Niederkassel-Rheidt zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt vier Personen leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr eine 30-jährige Frau aus Niederkassel mit ihrem Opel die Bahnhofstraße aus Richtung Deutzer Straße kommend in Fahrtrichtung Oberstraße und beabsichtigte, die Kreuzung geradeaus zu überqueren. In ihrem Fahrzeug befand sich ein 47-jähriger Mitfahrer, ebenfalls aus Niederkassel.

Zeitgleich näherte sich eine ebenfalls 30-jährige Niederkasselerin mit ihrem VW über die Talstraße der Kreuzung und beabsichtigte, diese in Richtung der Straße Am Abtsberg zu passieren. In ihrem Fahrzeug befand sich ein 28-jähriger Mitfahrer aus Niederkassel.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit der vorfahrtsberechtigten Opelfahrerin. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführerinnen sowie die beiden Mitfahrer leicht verletzt. Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Gegen die Fahrerin des VW wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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