POL-HS: Bienenstöcke geraten in Brand
Waldfeucht-Hontem (ots)
Am Freitag (17. April) gerieten zwischen 12 Uhr und 13.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Feldstück, das unmittelbar an den Garten eines Hauses an der Anton-Laumen-Straße angrenzt, mehrere Bienenstöcke in Brand. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.
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