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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bienenstöcke geraten in Brand

Waldfeucht-Hontem (ots)

Am Freitag (17. April) gerieten zwischen 12 Uhr und 13.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Feldstück, das unmittelbar an den Garten eines Hauses an der Anton-Laumen-Straße angrenzt, mehrere Bienenstöcke in Brand. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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