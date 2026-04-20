POL-HS: Bienenstöcke geraten in Brand

Erkelenz-Gerderath (ots) - Am 16.04.2026 um 16:45 Uhr ereignete sich auf der Meister-Gerhard-Straße in Gerderath ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kind. Aus bislang ungeklärter Ursache lief ein 9 jähriges Kind hinter einem geparkten Auto unvermittelt auf die Straße. Der 22 jährige PKW Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind. Der 9-jährige Junge wurde schwer verletzt in die ...

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