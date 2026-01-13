Feuerwehr Bremen

FW-HB: Dachstuhlbrand löst Großeinsatz der Feuerwehr Bremen aus

Bremen-Ellenerbrok-Schevemoor (ots)

Am Dienstag, dem 13.01.2026, wurde die Feuerwehr Bremen um 14:14 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in die Lindheimer Straße in Bremen Ellenerbrok-Schevemoor alarmiert. Bereits auf der Anfahrt bestätigten sich die ersten Meldungen. Eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl eines Einfamilienhauses war weithin sichtbar.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren erste Flammen im Dachbereich zu erkennen. Obwohl mehrere Teams unter Atemschutz unmittelbar die Brandbekämpfung einleiteten und parallel ein Außenangriff über eine Drehleiter erfolgte, war eine Durchzündung nicht mehr zu verhindern. Die Lindheimer Straße wurde für die Dauer der Maßnahmen vollständig gesperrt.

Im weiteren Verlauf gelang es den rund 70 Einsatzkräften das Feuer einzudämmen und unter Kontrolle zu bringen. Die Nachlöscharbeiten waren aufgrund der Dachkonstruktion und diverser Glutnester zeitintensiv und umfänglich und dauern aktuell noch an. Das Gebäude ist aufgrund des großen Schadens bis auf Weiters unbewohnbar.

Die Bewohner des Einfamilienhauses, eine fünfköpfige Familie, konnten sich unverletzt vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte ins Freie retten. Aufgrund der emotionalen Betroffenheit der Familie erfolgte eine Betreuung durch ein Kriseninterventionsteam (Schnelleinsatzgruppe-Krisenintervention).

Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 1, 2 und 3 sowie die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Osterholz und Bremen-Oberneuland. Die "Ausbildungsstaffel", ein Hilfeleistungslöschfahrzeug mit Berufsfeuerwehr-Auszubildenden aus einem aktuellen Grundausbildungslehrgang, kam hier zu ihrem ersten größeren Einsatz.

Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

