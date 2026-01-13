PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Bremen

FW-HB: Dachstuhlbrand löst Großeinsatz der Feuerwehr Bremen aus

FW-HB: Dachstuhlbrand löst Großeinsatz der Feuerwehr Bremen aus
  • Bild-Infos
  • Download

Bremen-Ellenerbrok-Schevemoor (ots)

Am Dienstag, dem 13.01.2026, wurde die Feuerwehr Bremen um 14:14 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in die Lindheimer Straße in Bremen Ellenerbrok-Schevemoor alarmiert. Bereits auf der Anfahrt bestätigten sich die ersten Meldungen. Eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl eines Einfamilienhauses war weithin sichtbar.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren erste Flammen im Dachbereich zu erkennen. Obwohl mehrere Teams unter Atemschutz unmittelbar die Brandbekämpfung einleiteten und parallel ein Außenangriff über eine Drehleiter erfolgte, war eine Durchzündung nicht mehr zu verhindern. Die Lindheimer Straße wurde für die Dauer der Maßnahmen vollständig gesperrt.

Im weiteren Verlauf gelang es den rund 70 Einsatzkräften das Feuer einzudämmen und unter Kontrolle zu bringen. Die Nachlöscharbeiten waren aufgrund der Dachkonstruktion und diverser Glutnester zeitintensiv und umfänglich und dauern aktuell noch an. Das Gebäude ist aufgrund des großen Schadens bis auf Weiters unbewohnbar.

Die Bewohner des Einfamilienhauses, eine fünfköpfige Familie, konnten sich unverletzt vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte ins Freie retten. Aufgrund der emotionalen Betroffenheit der Familie erfolgte eine Betreuung durch ein Kriseninterventionsteam (Schnelleinsatzgruppe-Krisenintervention).

Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 1, 2 und 3 sowie die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Osterholz und Bremen-Oberneuland. Die "Ausbildungsstaffel", ein Hilfeleistungslöschfahrzeug mit Berufsfeuerwehr-Auszubildenden aus einem aktuellen Grundausbildungslehrgang, kam hier zu ihrem ersten größeren Einsatz.

Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bremen
Michael Richartz
Pressestelle
Telefon: 0421 3030 0
E-Mail: pressestelle@feuerwehr.bremen.de
Internet: https://www.feuerwehr.bremen.de
Twitter: https://twitter.com/FeuerwehrHB
Instagram: https://www.instagram.com/feuerwehr.bremen
YouTube: https://www.youtube.com/@feuerwehrbremen8097

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bremen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 10:39

    FW-HB: Feuerwehr-Ausbildungsstaffel geht an den Start

    Bremen (ots) - Nach einem Probelauf führt die Feuerwehr Bremen nun das Konzept "Ausbildungsstaffel" ein. Heißt konkret: Berufsfeuerwehr-Auszubildende aus einem aktuellen Lehrgang besetzen für zirka acht Wochen im 24-Stunden-Dienst ein Hilfeleistungslöschfahrzeug. Sie trainieren also bereits den Einsatzdienst, ohne jedoch als schutzzielrelevante Einheit gewertet zu ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 06:30

    FW-HB: Hund aus Werdersee gerettet

    Bremen (ots) - Die Facheinheit Wasserrettung der Feuerwehr Bremen hat am Mittwochnachmittag, 07.01.2026, mit Unterstützung der Kolleg:innen der Polizei Bremen einen Hund aus dem Werdersee gerettet. Das stark unterkühlte Tier wurde direkt in eine Tierklinik gebracht, konnte diese aber mittlerweile schon verlassen. Der Hund war gegen 15 Uhr zwischen Roland Klinik und Deichschart auf dem nur teilweise zugefrorenen Werdersee ins Wasser geraten und konnte sich nicht mehr ans ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 20:54

    FW-HB: Brand in Müllfahrzeug

    Bremen (ots) - Am Mittwochvormittag, 07.01.2026, kam es zu einem Feuer in einem fahrenden Müllfahrzeug. Der Fahrer lenkte den Lkw auf ein Betriebsgelände. Hier konnte die Feuerwehr die Brandbekämpfung einleiten. Gegen 9:45 Uhr liefen mehrere Notrufe in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Als die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 1 und 7 am Abstellort des Lkw eintrafen, brannte Sperrmüll im Sammelbehälter des Fahrzeugs. Ein Atemschutztrupp bekämpfte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren