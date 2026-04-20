POL-HS: Kabeldiebstahl auf Firmengelände
Übach-Palenberg-Holthausen (ots)
Zwischen Donnerstagabend (16. April), 18 Uhr, und Freitagmorgen (17. April), 6 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt auf ein an der Werkstraße gelegenes Firmengelände und stahlen von Spulen mehrere Meter Kupferkabel.
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