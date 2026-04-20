PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabeldiebstahl auf Firmengelände

Übach-Palenberg-Holthausen (ots)

Zwischen Donnerstagabend (16. April), 18 Uhr, und Freitagmorgen (17. April), 6 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt auf ein an der Werkstraße gelegenes Firmengelände und stahlen von Spulen mehrere Meter Kupferkabel.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Kabeldiebstahl aus Baucontainer

    Übach-Palenberg-Übach (ots) - An der Thornstraße verschafften sich Kriminelle zwischen dem 18. April (Samstag), 17 Uhr, und dem 19. April (Sonntag), 14 Uhr, Zutritt zu einem Baustellengelände und drangen gewaltsam in einen Baucontainer ein, aus dem sie nach ersten Erkenntnissen ein etwa 10 Meter langes Starkstromkabel stahlen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Bienenstöcke geraten in Brand

    Waldfeucht-Hontem (ots) - Am Freitag (17. April) gerieten zwischen 12 Uhr und 13.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Feldstück, das unmittelbar an den Garten eines Hauses an der Anton-Laumen-Straße angrenzt, mehrere Bienenstöcke in Brand. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Zeugensuche nach Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind

    Erkelenz-Gerderath (ots) - Am vergangenen Donnerstag (16. April) ereignete sich auf der Meister-Gerhard-Straße gegen 16.45 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein neun Jahre altes Kind von einem Auto erfasst und schwer verletzt wurde. Wir berichteten darüber. Das ermittelnde Kommissariat sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren