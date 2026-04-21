POL-HS: VW Tiguan entwendet
Selfkant-Tüddern (ots)
Zwischen dem 19. April (Sonntag), 20 Uhr, und dem 20. April (Montag), 8.30 Uhr, entwendeten unbekannte Personen in der Straße Driesch einen VW Tiguan mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), der neben einem Mehrfamilienhaus auf einem Parkplatz abgestellt war.
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