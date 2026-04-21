PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: VW Tiguan entwendet

Selfkant-Tüddern (ots)

Zwischen dem 19. April (Sonntag), 20 Uhr, und dem 20. April (Montag), 8.30 Uhr, entwendeten unbekannte Personen in der Straße Driesch einen VW Tiguan mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), der neben einem Mehrfamilienhaus auf einem Parkplatz abgestellt war.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

    Geilenkirchen-Niederheid (ots) - Am Montagabend (20. April) kam es auf der Von-Humboldt-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Biker war gegen 20.20 Uhr auf der Von-Humboldt-Straße aus Richtung B 56 kommend in Fahrtrichtung Quimperlestraße unterwegs. Zur gleichen Zeit bog eine 36 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw von einem ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

    Kreis Heinsberg (ots) - Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden: Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss: - Heinsberg-Oberbruch: Boos-Fremery-Straße (Alkohol) Der Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt. Fahren ohne Fahrerlaubnis: In - Heinsberg: Siemensstraße - Heinsberg-Oberbruch: ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Kupferfallrohre entwendet

    Hückelhoven-Doveren (ots) - Zwischen dem 17. April (Freitag), 18 Uhr, und dem 18. April (Samstag), 11 Uhr, entwendeten unbekannte Personen in der Straße Doverheide an einem Wohnhaus zwei Regenfallrohre aus Kupfer. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren