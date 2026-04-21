POL-HS: Einbruch in Baucontainer
Übach-Palenberg-Boscheln (ots)
Unbekannte drangen in der Mittelstraße gewaltsam in einen Baucontainer ein und erbeuteten ersten Ermittlungen zufolge eine Rüttelplatte, eine Sackkarre sowie einen Winkelschleifer. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagabend (19. April), 18 Uhr, und Montagnachmittag (20. April), 13.45 Uhr.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell