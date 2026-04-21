POL-HS: Einbruch in Baucontainer

Geilenkirchen-Niederheid (ots) - Am Montagabend (20. April) kam es auf der Von-Humboldt-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Biker war gegen 20.20 Uhr auf der Von-Humboldt-Straße aus Richtung B 56 kommend in Fahrtrichtung Quimperlestraße unterwegs. Zur gleichen Zeit bog eine 36 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw von einem ...

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