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POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Neuer Abteilungsleiter Polizei für die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Neuer Abteilungsleiter Polizei für die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises
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Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Vor gut einem Monat ist der Abteilungsleiter Polizei Polizeidirektor Frank Kujau in seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen. Die direkte Nachfolge hat Polizeidirektor Dirk Happe am 01.04.2026 angetreten. Nach über 7 Jahren, die er im Polizeipräsidium Dortmund tätig war, kommt er in den Ennepe-Ruhr-Kreis zurück. Bei seiner letzten Verwendung in der Behörde war der 57-Jährige Direktionsleiter Kriminalität. Nach seinem Weggang hat er zunächst die Polizeiinspektion 2 (Nordstadt, Dorstfeld, etc.) in Dortmund geleitet und ist dann zur Autobahnpolizei gewechselt. Hier lagen zum Beispiel auch die Autobahnen des Ennepe-Ruhr-Kreises in seiner Verantwortung. Zurück im EN-Kreis freut er sich auf seine Aufgaben als Abteilungsleiter und die Zusammenarbeit mit allen Netzwerkpartnern.

Rückfragen bitte an:

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Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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