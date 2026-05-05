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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Unfall auf Eichholzstraße- zwei Personen schwer verletzt

Gevelsberg (ots)

Drei Personen, davon zwei schwer, verletzten sich bei einem Verkehrsunfall auf der Eichholzstraße am 4. Mai gegen 16:15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein 84-jähriger Gevelsberger mit seinem PKW Suzuki von der Berchemallee nach links auf die Eichholzstraße abzubiegen. Dabei übersah er einen 61-jährigen aus Hagen, der mit seinem PKW Lada die Eichholzstraße in Richtung Autobahn befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die PKW erheblich beschädigt. Sie waren nicht mehr fahrbereit. Die verletzten Personen kamen in nahegelegene Krankenhäuser. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Eichholzstraße zeitweise gesperrt. Dieses führte zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

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Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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