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POL-EN: Gevelsberg: Unfall auf Eichholzstraße- zwei Personen schwer verletzt
Gevelsberg (ots)
Drei Personen, davon zwei schwer, verletzten sich bei einem Verkehrsunfall auf der Eichholzstraße am 4. Mai gegen 16:15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein 84-jähriger Gevelsberger mit seinem PKW Suzuki von der Berchemallee nach links auf die Eichholzstraße abzubiegen. Dabei übersah er einen 61-jährigen aus Hagen, der mit seinem PKW Lada die Eichholzstraße in Richtung Autobahn befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die PKW erheblich beschädigt. Sie waren nicht mehr fahrbereit. Die verletzten Personen kamen in nahegelegene Krankenhäuser. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Eichholzstraße zeitweise gesperrt. Dieses führte zu Verkehrsbeeinträchtigungen.
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