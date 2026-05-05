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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen- eine Person wird verletzt

Schwelm (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit gleich vier beschädigten Fahrzeugen kam es am 4. Mai, gegen 15:40 Uhr auf der Milsper Straße. Nach ersten Erkenntnissen war ein 60-jähriger Ennepetaler mit seinem PKW der Marke Skoda auf der Milsper Straße in Fahrtrichtung Milspe unterwegs. Kurz hinter der Kreuzung zur Neue Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort prallte er gegen einen verkehrsbedingt wartenden Mercedes-Benz eines 67-jährigen aus Ennepetal und gegen einen dahinter wartenden Transporter der Marke Citroën. Am Steuer befand sich ein 62-jähriger aus Ennepetal. Zuletzt touchierte der Skoda noch einen, hinter dem Transporter stehenden Kia. Am Steuer des Kia saß zu diesem Zeitpunkt eine 54-jähriger aus Ennepetal. Erst danach blieb der Skoda erheblich beschädigt am Bordstein stehen.

Verletzt wurde die 54-jährige aus Ennepetal. Alle anderen Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Alle vier Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Gesamtschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Ob ein körperlicher Mangel der Grund für den Kontrollverlust war, ist nun Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

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Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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