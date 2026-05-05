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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Unfall auch Haßlinghauser Str.- zwei Personen verletzt

Gevelsberg (ots)

Verletzt wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall am 4. Mai, gegen 17:10 Uhr auf der Haßlinghauser Straße. Nach ersten Erkenntnissen missachtete eine 36-jährige aus Hagen mit ihrem PKW Opel beim Abbiegevorgang die Vorfahrt eines 38-jährigen aus Wuppertal. Die Hagenerin wollte von der Straße Bruchmühle nach links auf die Haßlinghauser Straße abbiegen und übersah dabei den PKW VW des Wuppertalers. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Schadenshöhe liegt im hohen vierstelligen Bereich. Beide Unfallbeteiligten kamen in nahegelegene Krankenhäuser.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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