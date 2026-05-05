Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Vorfahrt missachtet- zwei Personen kommen in Krankenhäuser

Schwelm (ots)

Verletzt wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Kaiserstraße am 4. Mai gegen 16:40 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 30-jährige Schwelmerin mit seinem PKW BMW von der Bahnhofstraße nach links auf die Kaiserstraße abzubiegen. Dabei übersah sie den PKW Renault eines 44-jährigen Ennepetalers, der auf der Kaiserstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die PKW so beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die verletzten Personen kamen in nahegelegene Krankenhäuser.

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