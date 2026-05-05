PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg/Wetter/Sprockhövel: Kostenloses Pedelectraining für Seniorinnen und Senioren

Gevelsberg/Wetter/Sprockhövel (ots)

Die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises bietet in Zusammenarbeit mit den Seniorenbüros der Städte Gevelsberg, Wetter und Sprockhövel Pedelectraining für Seniorinnen und Senioren an. Gestartet wird am 20.05.2026 an der Grundschule Vogelsang in Gevelsberg. Ab 16 Uhr können dort Interessierte ihre Fahrpraxis ein wenig auffrischen. Der zweite Termin findet am 23.06.2026 um 15 Uhr in der Wasserstraße auf dem Gelände des Stadtbetriebs in Wetter statt. Und danach bietet die Verkehrsunfallprävention auch in Sprockhövel ein Pedelec-Training an. Hier sind wir am 21.07.2026 ab 9:30 Uhr auf dem Schulhof der Mathilde-Anneke-Schule (Dresdner Str. 45).

Für alle Termine gilt:

   - Jeder Termin geht circa 2-3 Stunden.
   - Anmelden kann man sich in den Seniorenbüros der jeweiligen 
     Städte oder unter  VUPO.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de.
   - Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings sind die Plätze 
     begrenzt.
   - Und natürlich sollte Jeder und Jede sein eigenes Fahrrad, einen 
     eigenen Helm und Getränke für sich mitbringen.

Die Beamtinnen vor Ort werden mit den Seniorinnen und Senioren dann einmal die Grundlagen durchgehen und üben: Sicheres Auf- und Absteigen, Anfahren, Bremsen und Spur halten. Außerdem zeigen sie ihnen, wie sie den richtigen Helm auswählen und sich ggf. vor dem Fahren auch aufwärmen können.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 11:43

    POL-EN: Ennepetal: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen- eine Person wird verletzt

    Ennepetal (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit gleich vier beschädigten Fahrzeugen kam es am 4. Mai, gegen 15:40 Uhr auf der Milsper Straße. Nach ersten Erkenntnissen war ein 60-jähriger Ennepetaler mit seinem PKW der Marke Skoda auf der Milsper Straße in Fahrtrichtung Milspe unterwegs. Kurz hinter der Kreuzung zur Neustraße verlor er die Kontrolle über sein ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 09:14

    POL-EN: Gevelsberg: Unfall auf Eichholzstraße- zwei Personen schwer verletzt

    Gevelsberg (ots) - Drei Personen, davon zwei schwer, verletzten sich bei einem Verkehrsunfall auf der Eichholzstraße am 4. Mai gegen 16:15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein 84-jähriger Gevelsberger mit seinem PKW Suzuki von der Berchemallee nach links auf die Eichholzstraße abzubiegen. Dabei übersah er einen 61-jährigen aus Hagen, der mit seinem PKW ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 09:08

    POL-EN: Schwelm: Vorfahrt missachtet- zwei Personen kommen in Krankenhäuser

    Schwelm (ots) - Verletzt wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Kaiserstraße am 4. Mai gegen 16:40 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 30-jährige Schwelmerin mit seinem PKW BMW von der Bahnhofstraße nach links auf die Kaiserstraße abzubiegen. Dabei übersah sie den PKW Renault eines 44-jährigen Ennepetalers, der auf der Kaiserstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren