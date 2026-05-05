Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg/Wetter/Sprockhövel: Kostenloses Pedelectraining für Seniorinnen und Senioren

Gevelsberg/Wetter/Sprockhövel (ots)

Die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises bietet in Zusammenarbeit mit den Seniorenbüros der Städte Gevelsberg, Wetter und Sprockhövel Pedelectraining für Seniorinnen und Senioren an. Gestartet wird am 20.05.2026 an der Grundschule Vogelsang in Gevelsberg. Ab 16 Uhr können dort Interessierte ihre Fahrpraxis ein wenig auffrischen. Der zweite Termin findet am 23.06.2026 um 15 Uhr in der Wasserstraße auf dem Gelände des Stadtbetriebs in Wetter statt. Und danach bietet die Verkehrsunfallprävention auch in Sprockhövel ein Pedelec-Training an. Hier sind wir am 21.07.2026 ab 9:30 Uhr auf dem Schulhof der Mathilde-Anneke-Schule (Dresdner Str. 45).

Für alle Termine gilt:

- Jeder Termin geht circa 2-3 Stunden. - Anmelden kann man sich in den Seniorenbüros der jeweiligen Städte oder unter VUPO.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de. - Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings sind die Plätze begrenzt. - Und natürlich sollte Jeder und Jede sein eigenes Fahrrad, einen eigenen Helm und Getränke für sich mitbringen.

Die Beamtinnen vor Ort werden mit den Seniorinnen und Senioren dann einmal die Grundlagen durchgehen und üben: Sicheres Auf- und Absteigen, Anfahren, Bremsen und Spur halten. Außerdem zeigen sie ihnen, wie sie den richtigen Helm auswählen und sich ggf. vor dem Fahren auch aufwärmen können.

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