Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl von Fahrzeugteilen aus einem PKW an einem Autohaus in Beverstedt - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. In der Zeit von Samstag bis Montag (09.05. - 11.05.2026) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengelände eines Autohauses an der Alten Bundesstraße in Beverstedt.

Dort gingen Sie gezielt einen abgestellten 5er BMW älteren Baujahres an und entwendeten die komplette Einspritzanlage des Fahrzeugs.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

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