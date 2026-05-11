Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Update zur Vermisstensuche nach 13-jährigem aus Loxstedt- Jugendlicher wohlbehalten angetroffen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Bremerhaven. Der 13-jährige Jugendliche, der seit Ende April vermisst war, konnte am heutigen Tage wohlbehalten in Bremerhaven im Bereich seines sozialen Umfeldes angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Wir bitten darum das Foto und die Personendaten nicht weiter zu verbreiten.

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