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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht auf Aldi-Parkplatz - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Gestern kam es in der Zeit zwischen 16:20 Uhr und 16:45 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz an der Straße Schullendamm zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein blauer Opel Mokka X war dort ordnungsgemäß abgestellt. Als der Fahrzeughalter zu seinem Opel zurückkehrte, stellte er mehrere Lackkratzer am rechten Radkasten fest. Die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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