Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haselünne - Verkehrsunfallflucht auf Lidl-Parkplatz - Zeugen gesucht
Haselünne (ots)
Gestern kam es gegen 17:00 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Lähdener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.
Eine Frau hatte ihren silbernen Mercedes-Benz B180 ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt, um Einkäufe zu erledigen. Zur genannten Zeit wurde das geparkte Fahrzeug durch einen unbekannten PKW-Führer beim Ein- oder Ausparken touchiert. Anschließend entfernte sich der Täter vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt.
Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.
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